سمو وزير الخارجية يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

الخليج – واس : وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار هواري بومدين، معالي وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وعدداً من منسوبي السفارة.

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