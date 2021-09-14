سوريا تسجل7 وفيات و157 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 7 وفيات و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 29805 حالة.
وحسب بيانات الوزارة فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2090 حالة.
كما أعلنت الوزارة شفاء 45 حالة وهو ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 22837 حالة.
وجاءت محافظة اللاذقية الأعلى في عدد الإصابات الجديدة بواقع 33 إصابة تلتها حلب بـ 30 إصابة.
أما حالات الوفاة فتركزت في دمشق بواقع 3 حالات، تلتها حلب بحالتين، وواحدة في كل من اللاذقية ودير الزور.
وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 6 وفيات و150 إصابة بالفيروس.
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