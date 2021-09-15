الجيش الليبي يعلن استهداف مرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المسلحة

أعلن الجيش الليبي استهداف مواقع المعارضة التشادية المسلحة على الحدود الجنوبية.
وقالت شعبة الإعلام الحربي إن فرقة المهام الخاصة نفذت عملية عسكرية استهدفت تمركز المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية جنوبي البلاد، ما أسفر عن تدمير عدد من آلياتهم ومدرعاتهم والقضاء على من كان في داخلها.
وأوضح بيان لشعبة الإعلام الحربي أن فرقة المهام الخاصة (2020)، باللواء طارق بن زياد المُعزّز، نفّذت عمليات عسكرية واسعة إستهدفت من خلالها المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المتمركزين على الآراضي الليبية.
وأشار إلى أن إستهداف تمركزاتهم في منطقة تربو بالحدود الجنوبية، حيث تمكنت وحدات الفرقة خلال إشتباكها مع هذه المجموعات المسلحة من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها والقضاء على من كان داخلها.
وأكدت الشعبة استمرار عملية مطاردة بقايا هذه المجموعات في المناطق الحدودية .
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