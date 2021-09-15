العاهل الأردني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش.

وأشاد جوتيرش بدور العاهل الأردني في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد الملك عبدالله، خلال اللقاء الذي عُقد في نيويورك مساء الثلاثاء، أهمية دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبما يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين والدول المستضيفة، لهم خاصة اللاجئين الفلسطينيين، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتمكين تلك الدول من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية لهم، لافتاً إلى أهمية مواصلة الجهود لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وتناول اللقاء مساعي التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب،.