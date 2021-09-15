عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، الأربعاء، ساحات المسجد “الأقصى” المبارك، على شكل مجموعات استفزازية متتالية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 205 مستوطنين، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في الجزء الشرقي من الأقصى.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المس بهما.

بدورها، قالت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني، إنها تتابع دعوات ما يسمى باتحاد منظمات الهيكل المستوطنين لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك عشية ما يسمى “عيد الغفران” عند اليهود، حيث يهدفون إلى تمكين المقتحمين من أداء الطقوس التلمودية في ساحات الأقصى بشكل علني وجماعي بقيادة كبار حاخاماتهم، ومن هذه الطقوس المزعومة: أداء صلوات التوبة العلنية الجماعية، وتكرار نفخ البوق في الأقصى”.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، لأن يهبوا للرباط والاحتشاد في ساحات الأقصى ليفشلوا مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

كما دعت المقاومة الفلسطينية الباسلة لأخذ زمام المبادرة والفعل في كل أرض فلسطين، دفاعا عن الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس.

ووجهت الدعوة لبرلمانات العالم الحر للوقوف في وجه الاحتلال، الذي يستمر في تدنيس المقدسات الإسلامية وانتهاك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وطالبت الأردن الشقيق ملكًا وبرلمانًا وحكومة وشعبًا أن يكون لهم دور بارز في لجم المستوطنين من تدنيس الأقصى، من خلال تقوية وجودهم في متابعة شؤون المسجد الأقصى وتكثيف أعمال الترميم والصيانة، وعدم الانصياع لإملاءات الاحتلال.