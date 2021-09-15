فلسطين تشارك في مؤتمر بغداد الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة

شاركت فلسطين، في مؤتمر بغداد الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد.

ويناقش المؤتمر المعيقات التي تواجه دولنا العربية في استرداد المدانين بالفساد والأموال والأصول المنهوبة والمهربة للخارج، وأفضل الحلول لإلزام الدول الحاضنة لهذه الأموال والأفراد لإعادتهم لدولهم.

وترأس الوفد الفلسطيني المشارك وزير العدل محمد الشلالدة، ويضم قضاة من مجلس القضاء الأعلى.

يشار الى أن هذا المؤتمر هو الأول على صعيد المنطقة العربية الذي يعقد لهذا الغرض ودعت اليه هيئة النزاهة العراقية بالشراكة مع وزارة العدل وبإشراف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ويشارك فيه أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل وكبار الحقوقيين والمنظمات الحقوقية العربية.