مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم المساعدات الطبية المقدمة من المملكة إلى الأوروغواي لمكافحة جائحة كورونا

الخليج – واس : سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المساعدات الطبية والوقائية لجمهورية الأورغواي الشرقية، للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، بحضور معالي وزير الصحة العامة بالأوروغواي دانييل ساليناس.

وأوضح السفير إياد حكيم في مؤتمر صحفي أقيم بهذه المناسبة ، أن هذه المساعدات تأتي امتدادا لجهود المملكة في مساندة الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الجائحة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين.

وأعرب الوزير ساليناس من جانبه عن الشكر والامتنان للمملكة قيادة وشعبا على هذا الموقف النبيل، مؤكدا أن الأوروغواي استفادت بشكل كبير من المساعدات السعودية في مكافحة جائحة كورونا بجميع مقاطعات البلاد.

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