الخليج – واس : قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.605 مستفيدين خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.255 مستفيدا، وقسم الملاحظة 67 شخصا، وعيادة التنويم 28 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.255 شخصا.

كما راجع قسم المختبر 331 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.255 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 290 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطَين للتخلص من النفايات، وحملتَين للرش اليرقي، و3 حملات للرش الضبابي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ 2.605 مستفيدين خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.