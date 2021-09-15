محافظ الزلفي يزور رئيس جامعة المجمعة

زار محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم رئيس جامعة المجمعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل في مكتبه بالجامعة

حيث هنأه بالثقة السامية بتكليفه رئيساً للجامعة سائلاً الله عز وجل له العون والتوفيق

وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات كليات الزلفي إضافة إلى بحث مجالات التعاون والتواصل وسبل تعزيزها بمختلف المجالات

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