آل الشيخ يزيح الستار عن معرض كبير في موسم الرياض لهذا العام

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ, يزيح الستار عن احد معارض موسم الرياض الكبيرة لعام 2021 ، قال في “تغريدة” :”حبيت اشارككم معرض من المعارض الكبيرة التي ستكون في ‎#موسم_الرياض … لكي تتخيل أكثر ????????❤️????????????” . الجدير ذكرة، أثارت “تغريدة” آل الشيخ تفاعل و أعجاب المغردين .

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