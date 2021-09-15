أسعار الذهب قرب 1800 دولار
تماسكت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق قرب مستوى 1800 دولار الرئيسي إذ غذت بيانات التضخم الأميركية المنخفضة الشكوك حيال الإطار الزمني لتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض إجراءات التحفيز.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1800.3 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:04 بتوقيت غرينتش ولكنه يقل طفيفا عن ذروة أسبوع التي بلغها الثلاثاء عند 1808.50 دولار ويرجع ذلك جزئيا لتعافي الدولار بعض الشيء من خسائره نتيجة بيانات التضخم.
وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1801.80 دولار. والدولار القوي يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى.
وسجل البلاتين أقل مستوى فيما يزيد عن تسعة أشهر عند 925.50 دولار وفي أحدث تعاملات سجل هبوطا 0.7% إلى 932.18 دولار. واستقر البلاديوم عند 1977.74 دولار.
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