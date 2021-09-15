البرلمان العربي يدين الهجوم الارهابي الحوثي على مطار أبها بـ السعودية

أكد البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية اليوم بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، يُعد جريمة حرب، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي الجبان، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد البرلمان العربي وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.