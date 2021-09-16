العراق يناقش الأوضاع الأمنية باجتماع لمجلس التعاون الخليجي

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى المملكة العربية السعودية، للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية خلال الاجتماع.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، اليوم الخميس، أنه “من المقرر أن يـُناقش الوزراء خلال الاجتماع العديد من القضايّا التي تعنى بالمنطقة وعلاقات الدول المحيطة فيها خارج المجلس، إضافةً إلى بحث قضايا إقليميّة ودوليّة.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية العراقي سيلقي الضوء على الأبعاد المستقبليّة لمُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وانعكاس كلِّ ذلك على العلاقات الخارجية والوضع السياسي والأمني في العراق، فضلًا عن الانتخابات المبكرة وأهميتها للعراق والمنطقة.

وستركِّز المباحثات بين الوزير والأطراف العربيّة المُشاركة في الاجتماع على العلاقات الاقتصاديّة، والتجاريّة ودور الشركات الخليجيّة في الاستثمار في القطاعات المُختلفة في العراق، كما سيبحث الوزير مُوضوعة الربط مع الشبكة الكهربائيّة الخليجيّة وتزويد العراق من خلالها بالطاقة.

ومن المقرر أن يلتقي حسين بالعديد من وزراء الدول الخليجية في مُباحثات ثنائية للتباحث حول العلاقات بين العراق والدول المعنية.