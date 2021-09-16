50 قتيلا في معارك بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في البيضاء

قتل 50 مقاتلا من الديش اليمني والمتمردين الحوثيين في مواجهات في محافظة البيضاء، في خضم معركة جارية للسيطرة على مأرب، معقل الحكومة الأخير شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية “قتل عقيد و19 آخرين من القوات الحكومية في مواجهات مع الحوثيين في مناطق تابعة لمحافظة البيضاء خلال الساعات 24 الماضية” مشيرا إلى مقتل “30 حوثيا في تلك المعارك وفي غارات جوية”.

وأكد مصدر عسكري آخر هذه الارقام. ونادراً ما يعلن المتمردون الخسائر في صفوفهم.

وأحرز المتمردون تقدما في محافظة البيضاء في الأسابيع الأخيرة، مع سيطرتهم على عدد من المديريات فيها.

في شباط/فبراير صعّد الحوثيون عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، آخر المعاقل الشمالية للحكومة، وقد أوقعت المعارك مئات القتلى في صفوف الجانبين.

وأثارت المعارك الدائرة في المنطقة التي كان كثر من اليمنيين قد نزحوا إليها هربا من القتال في أنحاء أخرى من البلاد، مخاوف من حصول كارثة إنسانية.

وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.