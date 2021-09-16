تأجيل بطولة خليجي 25 لعدم جاهزية العراق

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الخليج – د ب أ
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن المكتب التنفيذي بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، أوصى بتأجيل النسخة 25 من بطولة كأس الخليج العربي إلى عام 2023، وذلك بسبب عدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة.
بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم الخميس، فإن توصية المكتب التنفيذي بالاتحاد الخليجي استندت أيضاً إلى استمرار سريان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بحظر اللعب في الملاعب العراقية، حيث يخوض منتخب العراق مبارياته في الدور الحاسم ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 في دول محايدة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ملف البصرة لا يزال يعاني من نواقص عديدة على صعيد المنشآت والفنادق والمواصلات، مضيفة أن البطولة قد تتأجل إلى ما بعد عام 2023، إذا لم تكن المدينة العراقية جاهزة تماماً لاستضافتها.
وترأس رئيس اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أمس الأربعاء، اجتماعاً للمكتب التنفيذي عبر تقنية “فيديو كونفرنس”.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات بخصوص “خليجي 25” في البصرة، وتم تقديم شرح موجز للحضور من الأعضاء حول ملاعب البطولة، ومقر إقامة الوفود المشاركة ومتطلبات البطولة، وسيتم رفع التوصيات إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سينعقد، الإثنين المقبل، عبر الفيديو كونفرنس أيضاً.
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