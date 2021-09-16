مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في مالي

مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأكثر احتياجا في جمهورية مالي الخليج – واس : قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتدشين مشروع تأمين وتوزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجا في جمهورية مالي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد الخالد، وفريق المركز، ومن الجانب المالي مدير إدارة آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمود أربي، وعضو المجلس الوطني الانتقالي عبدالله الأنصاري.

وتشمل المساعدات المقدمة 15,038 كيسًا من الأرز، تزن 752 طنًا، سيتم توزيعها في مناطق موبتي، وسوكورا، وكونا، وكرومبانا، وجابتوجي، وليري، وباماكو، يستفيد منها 120,304 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

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