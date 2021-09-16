مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 211 طنًا من السلال الغذائية بمحافظة حجة

الخليج – واس : وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 211 طنًا و218 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى الدير والظهر والشباكية والمغتربين التابعة لمديرية حيران وجزيرتي الفشت وبكلان التابعة لمديرية ميدي ومديرية حرض بمحافظة حجة، استفاد منها 7,880 فردًا .

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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