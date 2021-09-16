الخليج – واس : واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمحتاجين في جمهورية بنين الصديقة ، حيث وزع المركز أمس 250 سلة غذائية في مدينة باراكو بمحافظة بورغو بجمهورية بنين ، استفاد منها 1.500 فرد بواقع 250 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في جمهورية بنين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 سلة غذائية في محافظة بورغو ببنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.