محمد بن زايد يحصل على جائزة عالمية من معهد واشنطن لسياسة الشرق...

حصل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جائزة"الباحث العلمي" من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديرا لجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان.
وأشاد روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي للمعهد، بانفتاح دولة الإمارات على الناس من جميع الأديان.
وبارك هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة حصوله على جائزة "رجل الدولة - الباحث"من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقديرا لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة وجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع "الاتفاق الإبراهيمي".
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