 هزة أرضية تضرب جنوب غرب حلب 

سجل المركز الوطني للزلازل هزة أرضية بقوة 2.9 درجات على مقياس ريختر ظهر اليوم الخميس، جنوب غرب مدينة حلب. وبحسب وكالة سانا، فإن الهزة بقوة 2.9 درجات وعمق 4.2 كم في الساعة 12:36 بالتوقيت المحلي. وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 3.5 درجات على مقياس ريختر ضربت في الـ 14 من أيار الماضي شمال مدينة حلب.

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