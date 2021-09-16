شهدت بلدة بريتال اللبنانية اشتباكات بعدما استخدم مطلوبون مسلحون القذائف في مواجهة حملة تفتيش للجيش في البلدة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة من الجيش اللبناني داهمت بلدة حورتعلا - شرقي بعلبك، بحثا عن مطلوبين، وعملت على تفتيش بعض المنازل وسط البلدة، ثم انتقلت إلى بلدة بريتال حيث دارت اشتباكات قرب ميدان الشهداء في البلدة، تخللها إطلاق نار وقذائف.
ولم تتضح هوية المطلوبين الذين داهم الجيش المنطقة بحثا عنهم، إلا أن موقع ليبانون قال إن الجيش داهم بلدة حورتعلا بحثا عن سيارة فان تمت سرقتها من جمعية إنسانية، وحدد جهاز تحديد المواقع أنها في البلدة.
وبعد مداهمة البلدة انتقلت الإشارة إلى بريتال التي توجهت إليها قوة من الجيش حيث واجهها مسلحون بإطلاق قذيفة ورد الجيش على مصدر النيران.
بينما ذكرت "النهار" أن قوة من الجيش "تنفذ عملية دهم واسعة في بلدة بريتال" وأضافت أنها أوقفت "عددا من المطلوبين حتى الساعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.