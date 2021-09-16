السودان: مقتل وإصابة 4 من قوات الشرطة إثر هجوم مسلح 

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 4 من قوات الشرطة السودانية، إثر تعرضهم لهجوم من نحو 150 مسلحا، بمنطقة النهود، في ولاية "غرب كردفان".

وجاء في بيان مجلس الوزراء السوداني، "ينعي رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، ومجلس الوزراء للشعب السوداني كافة، الرقيب شرطة ياسر حامد وعريف شرطة محمد سليمان محمد، وإصابة شرطيين آخرين".

وأوضح البيان أن "قوة مشتركة بقسم شرطة فوجا بمحلية النهود، بولاية غرب كردفان، تعرضت لهجوم غادر من مجموعة تتكون من حوالي 150 مسلحا".

وأشار البيان إلى أن القوات التي تعرضت للهجوم يدخل من ضمن مسؤولياتها، حماية المجتمعات من انتشار الجريمة والسلاح غير الشرعي، لافتا إلى أن المسلحين قاموا بإتلاف مباني القسم والمحلية كما اعتدوا على سوق فوجا وطواحين الذهب.

وحسب وسائل إعلام سودانية، كانت القوة تقوم بمهمة للقبض على مسلحين خارجين عن القانون، حيث تم اعتراضها من قبل 10 عربات مسلحة، وتبادلوا إطلاق النار معها.

وأضافت أن قوة مشتركة الجيش والشرطة والدعم السريع من محلية النهود تتعقب الجناة للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية.