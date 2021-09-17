91 عام من الشموخ وسط التحديات

حينما نحتفل بالذكرى ٩١ لليوم الوطني لمملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية فإننا نستذكر عظمة هذا الوطن الذي أسسه على قواعد ثابتة من التوحيد والإخلاص المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وسط تلك الظروف القاسية والاخطار المحدقة فترسخ البنيان نحو العلى بإرادة لا تلين وعزيمة قوية تنبع من الإيمان بقدرات الشعب السعودي على التحدي والعطاء.

في الذكرى ٩١ لا يمكن في مقال تعداد ما تحقق للوطن من منجزات ومكتسبات وتطور كبير في كل القطاعات الإجتماعية والعلمية والاقتصادية والصناعية فالأهم من كل ذلك هو بناء الإنسان السعودي الذي يقف اليوم خلف قيادته الحكيمة بإصرار من أجل مواصلة العمل لأجل ترسيخ الدولة ورفدها بالطاقات المؤهلة والاستمرار في بناء القدرات الدفاعية للوطن بوجه أشرس هجمة تستهدف النيل من استقرار بلادنا من قبل أطراف وسياسات لقوى عديدة يجمعها الحقد والكراهية ضد مملكتنا الغالية. اليوم يقف جنودنا الابطال وصقور الجو والدفاع الجوي السعودي كلًا من موقعه كالبنيان المرصوص لصد وتدمير غربان الشر وإفشال مخططاتهم الخبيثة في استهداف وحدة بلدنا العزيز. بوجود قيادتنا ممثلة بملكنا سلمان المفدى وولي عهده الأمين سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وما تحقق من نهضة كبيرة في ظل رؤية المملكة ٢٠..٣٠ وتجهيز وتدريب قواتنا المسلحة وصناعاتنا الحربية ورفع مستويات التنمية المستدامة ومجابهة تداعيات كورونا باقتدار كبير بحمد الله وفضله فإنه يحق لنا أن نفخر ونفاخر الدنيا بوطن عزيز الجانب متقدم يصبو إلى العلياء ليكتب للتاريخ قصة نجاح وطن أراد له المؤسس أن يكون مصدر خير وعطاء للعرب والمسلمين وسهر عليه ملوك إجلاء ورجال لا تأخذهم في الحق لومة لائم حققوا العدل والمساواة بين المواطنين، وجعلوا المواطن السعودي هو غاية التنمية وأداتها وكل عام وأنت يا وطني ترفل بالعز والشموخ. بقلم د.فوزية آل غاصب القحطاني كاتبة وباحثة سياسية

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