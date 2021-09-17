إلغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران

أعلنت إيران إلغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية، وذلك لعدم التزام الأخيرة بقانون استصدار التاشيرات للمسافرين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن منظمة الطيران المدني الإيرانية صرحت في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء بعد إخطار الشركة العراقية لمرات عديدة بضرورة عدم بيع التذاكر للمتقدمين الذين لم يحصلوا على تأشيرات الدخول إلى العراق.

ويشمل إلغاء الرحلات على الشركة رحلات نقل زوار ذكرى أربعينية الإمام الحسين في العراق.

وأضاف البيان، أن منظمة الطيران المدني الإيرانية تعلن بهذا القرار بأن كافة الرحلات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية (من وإلى إيران) اعتبارا من يوم 17 سبتمبر/أيلول، أصبحت لاغية.

وألزمت المنظمة الوطنية في بيانها الصادر اليوم، الشركة العراقية للطيران بإعادة قيمة التذاكر المباعة وغيرها من الرسوم ذات الصلة إلى أصحابها، على وجه السرعة.

وكانت السلطات الإيرانية، قد ألزمت رعاياها من الراغبين في التوجه إلى العراق للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين، بالحصول على تاشيرات سارية الصلاحية،

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، إن السلطات بدأت في تطبيق الخطة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، لمنع حدوث أي حالة خرق أمني.