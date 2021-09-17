أعلنت إيران إلغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية، وذلك لعدم التزام الأخيرة بقانون استصدار التاشيرات للمسافرين.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن منظمة الطيران المدني الإيرانية صرحت في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء بعد إخطار الشركة العراقية لمرات عديدة بضرورة عدم بيع التذاكر للمتقدمين الذين لم يحصلوا على تأشيرات الدخول إلى العراق.
ويشمل إلغاء الرحلات على الشركة رحلات نقل زوار ذكرى أربعينية الإمام الحسين في العراق.
وأضاف البيان، أن منظمة الطيران المدني الإيرانية تعلن بهذا القرار بأن كافة الرحلات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية (من وإلى إيران) اعتبارا من يوم 17 سبتمبر/أيلول، أصبحت لاغية.
وألزمت المنظمة الوطنية في بيانها الصادر اليوم، الشركة العراقية للطيران بإعادة قيمة التذاكر المباعة وغيرها من الرسوم ذات الصلة إلى أصحابها، على وجه السرعة.
وكانت السلطات الإيرانية، قد ألزمت رعاياها من الراغبين في التوجه إلى العراق للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين، بالحصول على تاشيرات سارية الصلاحية،
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، إن السلطات بدأت في تطبيق الخطة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، لمنع حدوث أي حالة خرق أمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.