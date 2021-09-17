سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسبانيا

الخليج – واس : تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء إسبانيا السيد بيدرو سانشيز.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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