إماراتي يتبرع بدمه منذ 30 عامًا وينقذ حياة آلاف المرضى

يواصل المواطن الإماراتي عبد الرؤوف محمود العوضي، التبرع بالدم كل 3 أشهر، منذ أن بدأ تلك الرحلة قبل 30 سنة، ورغم بلوغه الستين، إلا أنه يواظب على هذه العادة، لما لها من فائدة صحية، وخدمة لآلاف المرضى.

وإلى جانب ذلك، أدرك العوضي أهمية التبرع بالدم مبكرا، خاصة في تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي. لافتا أيضا إلى أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع وإبراز فوائده.

وقال عبد الرؤوف العوضي لصحيفة البيان الإماراتية: “تيقنت بفضل الله تعالى بأن التبرع بالدم له العديد من الفوائد الصحية للمتبرع، حيث يساهم في تجديد كرات الدم الحمراء، وينشط عضلة القلب والدورة الدموية وغيرها من الفوائد الأخرى”.

وأكد أن تبرعه بالدم يعد خدمة إنسانية لإنقاذ المرضى والمصابين الذين تكون حياتهم عرضة للخطر في حال عدم نقل الدم لهم، إلى جانب دعم المستشفيات بتوفير الكميات المطلوبة من الدم بمختلف فصائلها.

وطالب المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وعلى اختلاف عملها بتوجيه موظفيها وروادها إلى أهمية العمل الإنساني والتطوعي، والعمل على إرساء قواعد البذل دون مقابل، وتشجيع ثقافة التبرع بالدم، التي من شأنها تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية والإنسانية ومساعدة الآخرين.