خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع داخل المسجد الحرام، تستقبل حوالي 1400 من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وذلك عبر أبواب مخصصة للدخول لهذه المواقع إضافة إلى موقع مخصص لترجمة الخطب بلغة الاشارة لذوي الإعاقة السمعية. وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد الحازمي أن إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تقدم عدة خدمات من ضمنها حوامل المصاحف المرنة لذوي الإعاقة الحركية وحوامل المصاحف لكبار السن وتوزيع ( سي دي ) لتفسير بعض سور القرآن الكريم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية كذلك تقديم لهم الوجبات وبعض الهدايا كسجادات الصلاة وتوزيع الخرائط والمسارات لهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شؤون الحرمين تخصص مواقع وخدمات متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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