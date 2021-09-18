الفريق ضاحي خلفان الإخوان كانت غايتهم نصرة الجماعة وليس الوطن.. والرئيس السيسي...

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، إن وضع دولة مصر قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادتها يختلف كثيرا عن بعد توليه القيادة، حيث المشروعات الضخمة التي شيدتها مصر، مضيفا:" المشاهد الآن يلاحظ الوضع الذي كانت عليه مصر عام 2011 وما بعدها إلى أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد".

وأضاف خلفان - في تصريح خاص لوكالة أنباءالشرق الأوسط على هامش تكريمه في مؤتمر قادة المجتمع الذي نظمه المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، اليوم - أن هذا التقدم الذي شهدته مصر لم يكن يتحقق بدون حرص القوات المسلحة المصرية على أن تمسك بدفة سير الوطن إلى الأمام، مشددا على أن كل حزب يناور ويقاتل فقط من أجل حزبه فهو خاسر.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كان كل غايتهم نصرة جماعتهم والمنتمين إليهم فقط، مضيفا:" لكن حينما تأتي حكومة تضع كل مواطن تحت مسؤوليتها وتكون مسؤولة عنه لتحقيق رغيف العيش والحياة الكريمة هذا هو المبتغي".