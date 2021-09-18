الرئيس الجزائري يقرر تنكيس علم البلاد ثلاثة أيام حدادا على وفاة بوتفليقة

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تنكيس علم البلاد، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم السبت، على إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأعلن التلفزيون الحكومي الجزائري في وقت سابق، وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962، وتولى رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده.

واستقال بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بعد أشهر من احتجاجات واسعة على توليه فترة رئاسية خامسة.

وببقائه ما يقارب 20 عام في الحكم، من 1999 حتى 2019، يعتبر الرئيس الأطول حكما للجزائر.