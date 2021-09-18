المرصد السوري: حرس الحدود التركي يقتل شخصين من محافظة دير الزور 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات حرس الحدود التركية "الجندرما" قتلت رجلين من محافظة دير الزور، وتواصل استهداف "السوريين الفارين من الأوضاع الكارثية".

ووثق المرصد السوري "مقتل رجلين اثنين أحدهما من أبناء منطقة بقرص، والآخر من منطقة الشميطية ضمن محافظة دير الزور، وذلك برصاص قوات حرس الحدود التركية "الجندرما" خلال محاولتهما دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية من منطقة شمال شرق سوريا، ليرتفع عدد القتلى السوريين إلى 26 ، بينهم سيدة و6 أطفال، منذ مطلع العام 2021، برصاص قوات حرس الحدود التركية "الجندرما" وذلك في محافظتي إدلب والحسكة، خلال محاولتهم الدخول نحو الأراضي التركية".

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان: "بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص قوات "الجندرما" منذ انطلاق الأحداث السورية إلى 485 مدنيا، من بينهم 88 طفلا دون الثامنة عشرة، و45 مواطنة فوق سن الـ18".