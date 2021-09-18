هيئة الأسرى: نقل محمد أبو الهوى إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن إدارة سجون إسرائيل نقلت الأسير، محمد حاتم أبو الهوى، من سجن شطة إلى مستشفى العفولة بسبب تدهور حالته الصحية.

ولفتت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم السبت، إلى أن أبو الهوى عانى في الأيام القليلة الماضية من مشاكل في الصدر والتنفس، حيث كان يقبع في سجن جلبوع بالقسم رقم 3 قبل عملية تحرير 6 أسرى أنفسهم من السجن عبر نفق الحرية.

وذكرت الهيئة أن أبو الهوى تعرض لاعتداء بالضرب والتنكيل خلال عمليات نقله ومئات الأسرى إلى سجون أخرى بعد اكتشاف النفق.

وأوضحت الهيئة أن الأسير الفلسطيني يبلغ من العمر 22 عاما وهو لا يزال موقوفا.

وتم اعتقال أبو الهوى، وهو شاب مقدسي، في فبراير 2021 في بلدة بلدة الطور.