- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج – عبدالرحمن الطيار – الزلفي : أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ: لن يكون حدود لخيالنا بدعم وتوجيه القائد الملهم سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – ، عبر تدوينه في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر).
تابع “آل الشيخ” شكراً سيدي لدعمك ورعايتك وتوجيهك من كل منسوبي الترفيه وكل منسوبي موسم الرياض”.
اضاف “آل الشيخ” :”الشكر موصول لكل الجهات، واخص بذكر في هذا الحدث سمو وزير الرياضة سمو الامير عبدالعزيز بن تركي “.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس “هيئة الترفيه” لن يكون لخيالنا حدود بدعم وتوجيه القائد الملهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.