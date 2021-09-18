الخليج – واس : أدان البرلمان العربي إعدام ميليشيا الحوثي الإرهابية 9 أشخاص بينهم قاصر في العاصمة اليمنية صنعاء، داعيًا جميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبيه.

وأكد البرلمان العربي في بيانٍ اليوم ضرورة التكاتف الدولي لردع هذه الميليشيا الانقلابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية، مُحذّرًا من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيا على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان العربي يؤكد ضرورة التكاتف الدولي لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.