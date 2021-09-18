ارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالميةارتفعت أسعار الذهب بالسوق العالمية، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى وصلت إليه في خمسة أسابيع، لتلتقط الأنفاس بعد تكبدها أكبر خسارة يومية في 6 أسابيع.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الليلة الماضية، ما زالت أسعار المعدن الثمين في طريقها صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وذلك بعدما عززت بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.7 في المائة إلى 1,766.86 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,754.02 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,752.52 دولار.