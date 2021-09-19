أبو الغيط يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية...

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط سيشارك خلال زيارته في عدد من الاجتماعات الدولية الهامة التي تتناول موضوعات تقع ضمن أولويات العمل العربي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القمة الافتراضية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو_بايدن حول جائحة كوفيد-19.

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