طهران ترد على تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية بخصوص الوقود الإيراني

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، على تصريحات نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية حول إرسال سفن المحروقات الإيرانية إلى لبنان.
وقال زاده اليوم الأحد: "إرسال السفن كانت عملية تجارية، وسوف نرسل المزيد لو طلب اللبنانيون، ولا نعلق على أمور لبنان الداخلية".
إلى ذلك قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، إن إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان يمثل تطبيقا لأحد بنود دستور البلاد.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد صرح أمس السبت بأن إدخال الوقود الإيراني إلى لبنان يمثل انتهاكا لسيادة لبنان لأن عملية إدخاله تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية، حسبما ذكر في مقابلة مع شبكة CNN.
وتداول رواد موقع "تويتر" في لبنان، فيديوهات تظهر شاحنات محملة بالنفط الإيراني، بعد أن أفرغت السفينة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس بسوريا، وشرعت الشاحنات بنقل هذه المواد برا، وبدأ دخولها إلى لبنان يوم الخميس الماضي.
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