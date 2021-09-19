ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الشاب الفلسطيني الذي احتضن الأسيرين الفارين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي أيهم كممجي ومناضل نفيعات في منزله، فمن هو؟
واحتضن الأسير الذي تم اعتقاله أمس السبت، عبد الرحمن أبو جعفر "29 عاما" الأسيرين الفارين كممجي ونفيعات في منزله في جنين وهو شقيق أحد قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عبد الرحمن ينحدر "من أسرة فتحاوية مناضلة أهلته لاستضافة من تبحث عنهم الشرطة الإسرائيلية وهو العريس الذي احتفل بزفافه في الأول من سبتمبر الحالي".
من هو المعتقل الذي احتضن الأسيرين الفلسطينيين الفارين كممجي ونفيعات في منزله بجنين؟
يذكر أنه تم اعتقال عبد الرحمن بتهمة استضافته الأسيرين كممجي ونفيعات في منزله لمدة أسبوع.
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