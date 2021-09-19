السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كورونا 

أكدت السعودية دعمها للجهود الدولية المشتركة من خلال منظمة التجارة العالمية، لتسهيل الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 ، في ظل حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن "هذا الدعم يأتي ضمن مساعي المملكة لمكافحة فيروس كورونا ودعم الجهود الدولية لاحتواء آثار الجائحة، وتهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى اللقاحات وتوفيرها للشعوب كافة في هذا الوقت الاستثنائي".
وأشارت الهيئة إلى أن من أبرز تلك المساعي "التزام المملكة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفي مقدمتها اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية "تربس" وهي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها عام 2005، إضافة إلى نشر القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع وفقا لما نص عليه نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودية، واهتمام المملكة البالغ بدعم مبادرة مجمع الوصول لتقنيات كوفيد-19 المسمى بـC-TAP التي تبنتها منظمة الصحة العالمية بمشاركة دول متعددة بهدف مشاركة تطوير الأدوية واللقاحات والتشخيص ونشر جميع النتائج بشفافية".
وأضافت الهيئة أن المملكة دعت في اجتماع مجلس "تربس" المنعقد في جنيف بتاريخ 30/ 4/ 2021، من خلال الوفد الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، إلى "أن تتحمل الدول مسؤولية التغلب على هذا الوباء بجعل اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة، والتأكد من ألا تشكل الملكية الفكرية عقبة أمام تعزيز إنتاج اللقاحات لأغراض غير تجارية، وضمان الوصول العادل إليها في جميع أنحاء العالم".
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