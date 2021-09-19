تحطم مروحيتين جنوب بنغازي أثناء تدريبات ومصرع طاقم إحداهما  

تحطمت مروحيتان تابعتان لقوات "الجيش الوطني الليبي" جنوب بنغازي، بعد اصطدامهما ببعضهما أثناء تدريبات، اليوم الأحد، ومقتل طاقم إحداهما.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة "للجيش الليبى"، ميلود الزوي، إن طائرتين عاموديتين تابعتين لسلاح الجو، سقطتا بسبب تصادمهما بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي، مؤكدا مصرع طاقم إحدى الطائرتين في حين نجى طاقم الطائرة الأخرى.

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