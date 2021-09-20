8 وفيات و1300 إصابة بكوورنا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ،اليوم الاثنين، تسجيل 8 حالات وفاة و1300 إصابة جديدة، بعد إجراء 3695 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 358 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 156596 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 20319 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 134987 حالة.

وبينت أن إجمالي الوفيات 1290 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 390 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 244 حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 381287 شخصا