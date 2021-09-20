أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" خلال عملية توزيعه الأموال على عوائل مقاتلي التنظيم.
وذكرت الخلية في بيان صحفي: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، قبضت قوة من معاونية شؤون الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 في نينوى، على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية".
وأضافت، أن "عملية إلقاء القبض جاءت خلال عملية توزيع الداعشي الأموال على أفراد عصابات داعش الإجرامية وعوائلهم داخل مدينة الموصل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات العراقية تقبض على ”داعشي” يوزع الأموال على عوائل عناصر التنظيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.