الهيئة السعودية للفضاء تشارك في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين في...

تشارك الهيئة السعودية للفضاء اليوم الاثنين في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بوفدٍ يرأسه الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي. يأتي الاجتماع الذي يضم وزراء ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية لدول الأعضاء تحت الرئاسة الإيطالية، لوضع أطر ومبادئ لتنظيم اقتصاد الفضاء بهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة لتسهيل العقبات ودعم القطاع الخاص والجهات البحثية في المشاركة في فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء. القسم الإعلامي لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة

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