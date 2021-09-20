سمو وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش مع نخبة من الباحثين والمفكرين في الهند

الخليج – واس : شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة نقاش مع نخبة من الباحثين والمفكرين في مؤسسة أبحاث الرصد “ORF، بمشاركة رئيس المؤسسة صنجوي جوشي، وذلك خلال زيارة سموه لجمهورية الهند الصديقة.

وتطرقت جلسة النقاش إلى العديد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين، ومنها الدور الريادي للبلدين في دول مجموعة العشرين، والتنسيق المشترك بين البلدين لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما استعرضت جلسة النقاش إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، عن مبادرتي “السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر”، اللتين تأتيان انطلاقاً من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لجهودها لحماية كوكب الأرض والحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.

وتناولت جلسة النقاش أيضاً التطورات المتسارعة في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 ومنها مشاريع الطاقة المتجددة والاهتمام بالاستثمار في التقنية.

حضر جلسة النقاش سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.

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