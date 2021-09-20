حماس تقدم ”خريطة طريق” لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

أكدت حركة حماس، يوم الإثنين، أنها قدمت ما وصفته بـ“خريطة طريق“، لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، في ظل حديث عن اجتماع مرتقب برعاية مصرية لدفع الصفقة قدما إلى الأمام.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، زاهر جبارين، إن ”حماس قدمت للوسطاء، خريطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، وإن الكرة الآن في ملعب حكومة الاحتلال“.

وأضاف في بيان له ”قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، ويولي الجناح العسكري للحركة، ملف الأسرى _خاصة أصحاب الأحكام العالية_ اهتماما خاصا، إذ إنه على سلم أولويات الحركة، وحاضر عبر اجتماعاتها“.

وأشار جبارين إلى أن ”إسرائيل حاولت أكثر من مرة، ربط ما يجري في قطاع غزة، والتقدم في عملية الإعمار، بملف أسراها، لكن حماس وقيادة المقاومة، أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضا قاطعا، وأبلغت كل الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما“.

وقال القيادي في حماس إن ”إسرائيل تتقدم خطوة أو خطوتين وتتراجع ثلاثا أخرى على طريق الصفقة، وتحاول الوصول لمعلومات حول جنودها في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، أمس الأحد، عن اجتماع قريب سيعقد للنظر في إبرام صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، عن مسؤول مصري قوله، إن ”اجتماعا مرتقبا سيعقده الوسطاء مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى“.

وأكدت القناة العبرية أن ”إسرائيل غيرت موقفها من شرط ربط إعادة إعمار قطاع غزة في قضية الأسرى“.

وتطالب إسرائيل بالإفراج عن 4 جنود أسرى ومفقودين في غزة، بينما تشترط حماس، الإفراج عن أسرى ”صفقة جلعاد شاليط“ المعاد اعتقالهم قبل الحديث عن إنجاز صفقة جديدة.

وكانت صحيفة ”الأيام“ المحلية الفلسطينية، ذكرت سابقا، أن وفدا أمنيا مصريا سيصل إسرائيل، وسيزور غزة للقاء قادة حماس، لاستكمال المحادثات حول صفقة الأسرى، وتثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق طويل المدى للتهدئة في غزة.

وتبذل المخابرات المصرية جهودا في الوساطة بين إسرائيل وحماس، لتوقيع اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى بين الطرفين.

غير أن صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أكدت في تقرير لها، أن ”الفجوات بين إسرائيل وحماس، في ملف الأسرى، لا تزال قائمة، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه“.