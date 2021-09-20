3.6 ملايين لميزانية مدارس عسير التشغيلية

الخليج – ابها

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري إيداع مبالغ الميزانية التشغيلية ” لبند المستلزمات التعليمية وبند النشاط الثقافي والرياضي ” لمدارس المنطقة للفصل الدراسي الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت ٣،٦٨١،٣٣٣ ريالا ، بواقع ٢.١٩٠.٥٣٢ ريالا لبند المستلزمات التعليمية، و ١.٤٩٠.٨٠١ ريال لبند النشاط الثقافي والرياضي.

من جانبه أوضح مدير إدارة الشؤون المالية بتعليم المنطقة حسن العدواني ، أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها عبر نظام الصرف السريع في الحساب البنكي الخاص بكل مدرسة ، على أن تقوم اللجنة المعنية بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.