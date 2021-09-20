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الخليج – ابها
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري إيداع مبالغ الميزانية التشغيلية ” لبند المستلزمات التعليمية وبند النشاط الثقافي والرياضي ” لمدارس المنطقة للفصل الدراسي الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت ٣،٦٨١،٣٣٣ ريالا ، بواقع ٢.١٩٠.٥٣٢ ريالا لبند المستلزمات التعليمية، و ١.٤٩٠.٨٠١ ريال لبند النشاط الثقافي والرياضي.
من جانبه أوضح مدير إدارة الشؤون المالية بتعليم المنطقة حسن العدواني ، أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها عبر نظام الصرف السريع في الحساب البنكي الخاص بكل مدرسة ، على أن تقوم اللجنة المعنية بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3.6 ملايين لميزانية مدارس عسير التشغيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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