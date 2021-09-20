الجزائر.. توقيف مشتبه بهم لتورطهم في إشعال حرائق الغابات

أعلن الدرك الوطني الجزائري، اليوم الإثنين، أن تحقيقات الضبطية القضائية المتعلقة بحرائق الغابات، والتي توسعت لتشمل 30 ولاية متضررة، أفضت إلى توقيف 71 مشتبها فيه قدموا أمام الجهات القضائية المختصة.
وأوضح بيان للدرك الوطني أن التحريات المعمقة المبنية على أدلة مادية مرفوعة من مسارح الحرائق، مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني، مكنت من توقيف 71 مشتبها فيه على مستوى 14 .
وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، مع وضع 7 منهم تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى 9 آخرون قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص.
وأكدت قيادة الدرك الوطني، عبر بيانها، “إلتزامها المطلق بمواصلة مهمتها النبيلة لحماية الأشخاص والممتلكات- مهما كانت الظروف- وإجهاض أية محاولات مريبة تهدف إلى المساس بالأمن والنظام العام”.
وأكدت أن “التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع المتورطين”، وأهابت بكافة المواطنين بالمشاركة الفعالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام والإبلاغ الفوري عن أي عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام.
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