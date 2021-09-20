وزير الطاقة السعودية: ندعم جميع الجهود الدولية لمنع إيران من حيازة السلاح...

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
جاء ذلك في كلمة للأمير خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الإثنين، والتي بثت قناة الإخبارية السعودية، أجزاء منها.
وقال الوزير في كلمته إن ”السلطات السعودية، تشدد على موقفها الثابت بخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الموقف الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي“.
كما أبدى، قلق بلاده من ”عدم التزام إيران وعدم شفافيتها مع الوكالة بشأن برنامجها النووي؛ ما يشكل تهديدا لمنظومة منع الانتشار“ النووي.
وتابع أن المملكة ”تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي وتطوير منظومة منع الانتشار النووي في المنطقة والعالم“.
وقال ”كما تؤكد المملكة ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط، بما يقتضى ضرورة التعامل مع الخطر النووي الإسرائيلي، الذي لا يهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره فحسب، بل العالم أجمع“.
وطالب بن سلمان المجتمع الدولي ”بتحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل للأسلحة النووية لتحقيق بنود معاهدة الحد من انشار الأسلحة النووية“.
كما طالب بوضع ”جميع المنشآت النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية“.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حذرت في آب/ أغسطس الماضي، من أن إيران ”عجلت بتخصيب اليورانيوم لمستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي“.
وزادت إيران نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60% من 20% في نيسان/ أبريل الماضي، ردا على انفجار في موقع ”نطنز“ وانقطاع الكهرباء فيه؛ ما أضر بالإنتاج في محطتها الرئيسة للتخصيب تحت الأرض هناك.
وتحمّل إيران إسرائيل مسؤولية الهجوم.
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