محافظة الزلفي تكمل استعداداتها للإحتفال باليوم الوطني 91

أكملت محافظة الزلفي استعداداتها للإحتفال باليوم الوطني لـ91 تحت شعار ( هي لنا دار ) بعدد من البرامج والفعاليات .على أن يقام الحفل الرسمي صباح يوم الأحد القادم على مسرح بلدية المحافظة جاء ذلك خلال ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم اجتماعاً ضم كافة القطاعات ذات العلاقة وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات والتحضيرات إضافة إلى استعراض برامج وفعاليات القطاعات الحكومية واللجان والجمعيات بهذه المناسبة الوطنية مع التشديد على الالتزام بالإجراءات والإحترازات الصحية الوقائية بمختلف المواقع وفقاً لما نصت عليه تعليمات الجهات المعنية ، هذا وقد أكد محافظ الزلفي على أهمية التعاون وتظافر الجهود بين كافة القطاعات لتليق الفعاليات والبرامج بالمناسبة الوطنية التاريخية سائلا المولى عز وجل أن يديم على الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة حفظها الله

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