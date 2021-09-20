أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن "أسفها وشجبها، لما صدر مؤخرا من تصريحات مسيئة للسيدات في أوكرانيا وروسيا".
وفي بيان لها نشرته على صفحتها في "تويتر"، قالت وزارة الخارجية اللبنانية: "صدرت مؤخرا تصريحات بشكل يسيء للسيدات في أوكرانيا وروسيا، وفي هذا السياق تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها وشجبها لهذا الأمر الذي يتنافى مع التزام لبنان بمبادئ حقوق الإنسان والكرامة والقيم الإنسانية".
كما أكدت الوزارة "احترامها ودعمها لحقوق المرأة وحرصها على أطيب العلاقات مع الدولتين الصديقتين أوكرانيا والاتحاد الروسي".
وكان الوزير اللبناني السابق وئام وهاب قد أدلى منذ عدة أيام بتصريح تلفزيوني أساء فيه للمرأة الأوكرانية والروسية، وهو ما أثار غضبا واسعا دفع الحزب الذي ينتمي إليه وهاب لتقديم الإعتذار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية اللبنانية تعرب عن أسفها وشجبها لـ”التصريحات المسيئة” للسيدات في أوكرانيا وروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.