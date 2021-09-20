الخليج – واس : واصل مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية و إدارة حالات سوء التغذية في اليمن تقديم خدماته الطبية والتغذية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستفاد من المشروع خلال شهر أغسطس 2021م، 53477 مستفيدا، شكلت نسبة الذكور منهم 34.3% بينما شكلت نسبة الإناث 65.7%.

يذكر أن المشروع يعمل على تقديم خدمات فحص ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والرضع والأمهات الحوامل والمرضعات، بما في ذلك الصحة المجتمعية المتضمنة للتشخيص المبدئي للأمراض العامة لجميع الفئات العمرية وتقديم العلاج المناسب لها.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمنة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم أكثر من 53 ألف مستفيد من مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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